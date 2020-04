Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Neuenkirchen-Vörden- Sachbeschädigung vor einem Pfarrheim

Zwischen Samstag, 11. April 2020, 18.00 Uhr, und Dienstag, 14. April 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße Nurrepfad zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten drei Holzbänke/-tische vor einem dortigen katholischen Pfarrheim. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Vechta- Sachbeschädigung auf Baustelle

Zwischen Mittwoch, 08. April 2020, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 09. April 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Mozartstraße auf einer Baustelle zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschmierten eine Flachdachfolie. Darüber hinaus wurde ein Flachdachentlüfter beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Steinfeld- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 14. April 2020, gegen 08.15 Uhr, befuhr ein 60jähriger Kleinkraftfahrer den Rad- und Gehweg entlang der Lohner Straße in Richtung Steinfeld. Polizeibeamte stellten fest, dass an dem Kleinkraftrad ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen einer Kontrolle konnte der 60jährige keine gültige Versicherungsbescheinigung sowie keine Fahrerlaubnis vorlegen. Es besteht der Verdacht, dass das Kleinkraftrad nicht versichert und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem 60jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen den Fahrer eingeleitet.

Steinfeld- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 14. April 2020, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Holdorfer Straße (B214) / Vorm Esch. Ein 35jähriger aus Kettenkamp beabsichtigte vor ihm befindliche Fahrzeuge zu überholen. Während des Überholvorganges fuhr ein vor ihm befindlicher 59jähriger aus Steinfeld von der Holdorfer Straße nach links in die Straße Vorm Esch. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem überholenden PKW des 35jährigen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 59jährige leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Höhe des Gesamtschadens ist aktuell nicht bekannt.

