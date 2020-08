Polizei Coesfeld

In Coesfeld, Stockum, auf der K46 führte die Polizei am Samstag in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr eine gezielte Geschwindigkeitskontrolle durch.

Über 270 Fahrzeuge passierten die Kontrollstelle, 81 überschritten dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50km/h.

"Tagesschnellster" war ein Kradfahrer aus dem Nachbarkreis Borken mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 108km/h. Als Regelsatz erwarten den Kradfahrer nun mindestens ein Bußgeld von 240 Euro, 2 Punkte im Verkehrszentralregister, sowei 1 Monat Fahrverbot.

Zwei weitere Fahrzeuge fielen mit Mängeln an ihren Fahrzeugen auf und mussten vor Ort ein Verwarnungsgeld entrichten.

Ebenfalls fiel den Polizisten ein Fahrradfahrer auf, der während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Er wurde angehalten und auch er musste ein Verwarngeld bezahlen.

