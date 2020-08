Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld

mindestens 8 Betrugsversuche am Telefon

Coesfeld (ots)

Am Wochenende kam es im gesamten Kreisgebiet zu mindestens 8 Betrugsversuchen am Telefon. Zum Glück haben alle Angerufenen auch in diesen Fällen wieder vorbildlich reagiert. Sie beendeten die Telefonate und gingen nicht auf die Forderungen der Betrüger ein.

Die Betrugsmaschen sind unterschiedlich und die Täter gehen zumeist mit großer Raffinesse zu Werke. Falscher Enkel, falscher Polizeibeamter, falscher Sohn, falscher Lotteriegewinn, sie lassen sich immer mal wieder etwas Neues einfallen.

Das Ausnutzen der Emotionen spielt dabei oft eine große Rolle. Sie gaukeln vor, dass sich Angehörige in einer Notsituation befinden würden oder einen Unfall gehabt hätten. Die neuste Masche beinhaltet ein ganz aktuelles Thema - Corona. Sie ist bei uns im Kreis Coesfeld noch nicht angezeigt worden, wir möchten sie aber auch in diesem Bereich sensibilisieren. Der "Coronatrick" läuft folgendermaßen ab:

- Der Anrufer gibt sich als Verwandter aus und behauptet von einem Krankenhaus aus zu telefonieren.

- Dort sei er positiv auf den Erreger getestet worden.

- Es wird dem Opfer ein sehr schlechter Gesundheitszustand vorgespielt

- Lediglich ein teures Medikament aus den USA könne den Verwandten vor der drohenden Intensivstation retten.

- Anschließend läuft es wie "gewohnt" ab:

Ein angeblicher Freund (der Bote - der Täter) des erfundenen Verwandten (der Täter selbst) soll das Bargeld in einem Umschlag abholen. Fällt der Angerufene darauf rein, ist das Geld jetzt im Besitz der Betrüger.

Verbreiten Sie das fiese Vorgehen der Täter und machen Sie besonders ältere Menschen darauf aufmerksam. Sollten Sie einen solchen oder ähnlichen Anruf bekommen, beenden Sie das Telefonat, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. Dies ist auch online möglich!

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell