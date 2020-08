Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Harle - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 29.08.2020, 07.35 Uhr, befuhr eine 53 Jahre alte Frau aus Coesfeld mit ihrem Auro einen Wirtschaftsweg in Coesfeld, Harle, von der K 1 kommend in Fahrtrichtung Harle. Sie kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Dabei wurde die Coesfelderin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell