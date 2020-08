Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 29.08.2020, 13.40 Uhr, befuhr eine 61 Jahre alte Frau aus Nordkirchen mit ihrem Auto die Selmer Straße in Lüdinghausen in Fahrtrichtung Selm. In Höhe der Gärtnerei Thies bog sie nach links ab und stieß mit einem 52 Jahre alten Rennradfahrer aus Dortmund zusammen, der auf dem Radweg in Richtung Selm unterwegs war. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

