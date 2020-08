Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Schüppenstraße

Geschäftseinbruch

Coesfeld (ots)

Noch unbekannte Täter brachen in der heutigen Nacht (28.08.20) in ein Ladengeschäft in Coesfeld auf der Schüppenstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang über die Eingangstür zum Innenraum, dort öffneten und durchsuchten sie einen Verkaufsschrank. Sie versuchten in einen weiteren Raum des Geschäfts einzudringen. Dies gelang ihnen augenscheinlich aber nicht. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

