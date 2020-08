Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit einer verletzten Kradfahrerin in Dülmen

Coesfeld (ots)

Am Donnerstag, 27.08.2020, gegen 16.20 Uhr, befuhr eine 17jährige Kradfahrerin aus Dülmen die L551 (Halterner Str.) von Hausdülmen kommend in Fahrtrichtung Dülmen. An der Einmüdung Koppelweg wollte ein 34jähriger Autofahrer aus Marl nach links in die Halterner Str. abbiegen. Dabei kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Die Kradfahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Münster gebracht. Es enstand ein Sachschaden von ca. 10.000.- EUR Die L 551 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

