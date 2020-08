Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Marderweg

Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bargeld und eine Kamera erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung am Marderweg. Am Donnerstag (27.8.) im Zeitraum von 7 bis 12 Uhr verschafften sie sich durch das Aufhebeln der Wohnungstür Zutritt. Das Innere wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten die benannten Gegenstände als Diebesgut angegeben werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

