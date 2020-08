Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Darfelder Weg

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Coesfeld (ots)

Beim Aufhebeln einer Terrassentür scheiterten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch (26.8.). Die Unbekannten gelangten nicht in das Gebäude. Im Außenbereich wurde eine Überwachungskamera beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

