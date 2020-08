Polizei Coesfeld

Sie wollen einen schönen entspannten Waldspaziergang machen? Leider ist der von Ihnen gewünschte Wald fußläufig nicht zu erreichen und sie fahren mit Ihrem Auto zu einem Parkplatz.

Bis dahin, soweit so gut.

Leider entscheiden sich an diesem Punkt immer noch viele Spaziergänger ihren Rucksack oder ihre Handtasche im Auto zurück zu lassen. Sie versuchen vielleicht noch die Gegenstände im Auto zu verstecken und nicht völlig offensichtlich auf dem Beifahrersitz zu deponieren. Natürlich in der Annahme nicht zufällig dabei beobachtet zu werden.

Kehren sie dann zu ihrem Fahrzeug zurück, ist von Entspannung schlagartig nichts mehr zu fühlen. Sie finden Ihr Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe wieder und müssen schnell feststellen, dass sämtliche Wertgegenstände gestohlen worden sind. Es entsteht nicht nur ein finanzieller Schaden, der oft mit vielen Behördengängen (Führerschein, Fahrzeugschein, Personalausweis neu beantragen) verbunden ist, auch ist es eine erschreckende Erfahrung auf einmal selbst Opfer einer Straftat zu werden.

So ähnlich erging es am gestrigen Tage (26.08.2020) einer 52-jährigen Spaziergängerin, die ihren Rucksack im Fußraum ihres geparkten Autos auf dem Hellweg in Dülmen, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, gelegt hatte.

Leider stellen wir in den vergangen Wochen eine Häufung ähnlicher Taten im Bereich der Kreispolizeibehörde Coesfeld fest.

Deshalb unsere Bitte an sie:

Lassen Sie keine Gegenstände im Auto! Ein Auto ist kein Safe! Für die Mitnahme von Führerschein und Geldbörse gibt es sicherlich andere Lösungen.

