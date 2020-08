Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stadtgebiet

Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Coesfeld (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei in Lüdinghausen am Montag (24.8.) gegen 17.30 Uhr eine Trunkheitsfahrt beenden.

Der Zeugin fiel der 53-jährige Lüdinghauser aufgrund seiner Fahrweise auf. Anschließend hat sie den Mann auf einem Parkplatz auf sein Verhalten angesprochen. In seiner Atemluft stellte sie Alkoholgeruch fest. Der Mann zeigte sich uneinsichtig. Vor seiner Abfahrt trank er zu allem Überfluss in seinem Auto noch eine Piccolo-Flasche-Sekt. Die leere Flasche warf er, für die Zeugin sichtbar, in ein Gebüsch auf dem Parkplatz.

Informierte Polizisten konnten den Mann später an seiner Wohnanschrift antreffen, als er mit seinem Auto nachhause kam. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief postiv. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entommen und sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell