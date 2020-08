Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Ondruper Weg, L581

Unter Drogen Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Fällen stoppte die Polizei Coesfeld am Montag im Stadtgebiet bekiffte Autofahrer. Bei allgemeinen Verkehrskontrollen fielen der Polizei am gestrigen Tage (24.08.2020) zwei junge Autofahrer auf, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Dem 23-jährigem Velener und dem 21-jährigem Coesfelder wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige wurde in beiden Fällen gefertigt.

