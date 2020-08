Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht in Senden

Coesfeld (ots)

Am Mo., 24.08.20, 13.35 Uhr, überholte ein bislang unbekannter Kradfahrer auf der Gartenstr. mit seinem Kleinkraftrad eine ebenfalls auf einem Kleinkraftrad befindliche 16jährige Jugendliche aus Senden. Beim Wiedereinscheren schnitt er diese so, dass sie zu Fall kam. Sie verletzte sich dabei leicht an ihrem linken Knie und wurde mit einem Rtw zur ambulanten Behandlung ins Clemenshospital nach Münster gebracht. Der Unfallverursacher hielt zunächst an der Unfallstelle an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der gestürzten Kleinkraftradfahrerin. Diese stand unter Schock und bestätigte zunächst, dass alles soweit in Ordnung sei. Danach entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Der flüchtige Kradfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 15-17 Jahre alt, schwarzer Pullover, schwarzer Helm, schwarzes Kleinkraftrad. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Coesfeld (02541-140) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell