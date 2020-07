Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud-Morkerkestraße

Parkender Pkw beschädigt -Eigentümer gesucht

Lübeck (ots)

Ein 78-jähriger Lübecker suchte die Polizeistation Hüxtertor auf und teilte den Beamten mit, dass er möglicherweise am Dienstag (30.06.) beim Einparken einen bereits parkenden weißen Pkw beschädigt habe und dieses nun melden wolle. Der Mann schilderte, dass er gegen 10:30 in der Morkerkestraße rückwärts in eine Parklücke gefahren sei. Beim Rangieren ist das rechte Vorderrad von Kantstein gerutscht und möglicherweise haben sich dabei die beiden Fahrzeuge berührt. Einen Anstoß hatte er nicht bemerkt. Nach einer Parkzeit von gut 90 Minuten fuhr der Lübecker weiter. Am nächsten Tage stellte er an seinem Nissan Almera leichten Farbaufrieb fest. Dieses wollte er nun polizeilich melden. Möglicherweise habe er doch den parkenden Wagen angefahren. Die Ermittler der Polizeistation Hüxtertor suchen einen beschädigten weißen Wagen, welcher am Dienstag (30.06.) in der Morkerkestraße am späten Vormittag geparkt war. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-1310 oder luebeck.pst-hx@polizei.landsh.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell