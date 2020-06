Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_Innenstadt

19-jährigem Lübecker mit einem Gegenstand ins Gesicht geschlagen - Täter flüchtig

Lübeck (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (29.06. auf 30.06.2020) saßen drei junge Lübecker (18/w.; 18/m; 19/m) Wallstraßen-seitig unter der Liebesbrücke, hörten Musik, tanzten, tranken, und genossen die sommerliche Nacht.

Auf der gegenüberliegenden Seite, An der Obertrave, hielten sich den bisherigen Ermittlungen zufolge zwei circa 21-jährige, männliche Personen auf. Nachdem die beiden Männer zunächst ohne Erfolg verbal zu provozieren versuchten, gingen sie schließlich, Beschimpfungen und Drohungen ausstoßend, gegen 04.40 Uhr über die Brücke zu dem Trio hinüber.

Der 19-jährige Lübecker habe noch zu beschwichtigen versucht und betont, dass man keinen Ärger wolle. Eine der beiden Personen trat jedoch auf ihn zu und schlug ihm mit einem Gegenstand, vermutlich einem Schuh, ins Gesicht. Als die beiden Freunde dem Geschädigten zuriefen, dass die Polizei bereits verständigt worden sei, flüchteten der Täter und sein Begleiter über die Brücke in Richtung Dankwartsgrube.

Die am Einsatzort eingetroffene Funkwagenbesatzung des 1. Polizeirevieres fand den Geschädigten mit blutverschmiertem Gesicht vor, leistete 1. Hilfe und forderten einen Rettungswagen an. Zeitgleich wurde eine Fahndung nach den beiden in Richtung Dankwartsgrube Geflüchteten ausgelöst, die jedoch nicht zum Ergreifen der Täter führte.

Beide Männer wurden als circa 21 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß beschrieben, wobei der Täter (der von einem anderen Zeugen als circa 190 Zentimeter groß eingeschätzt wurde) als südländische Typ mit dunkelbraunen, schulterlangen, lockigen Haaren beschrieben wurde und mit einer weißen, kurzen Hose und einem beigefarbenen Pullover bekleidet war.

Der zweite Mann, der sich an der Körperverletzung nicht beteiligt hatte, wurde als hellhäutig mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben, er war mit einer kurzen Hose und einem schwarzen Tanktop bekleidet.

Hinweise zu den flüchtigen Männern und ihrem Verbleib werden unter 0451 - 1310 auf dem 1. Polizeirevier entgegengenommen.

