Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Am Honigbach

Geparkten Polo beschädigt

Coesfeld (ots)

Am vorderen Kotflügel der Fahrerseite beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten blauen VW Polo. Das Auto war am Montag (24.8.)im Zeitraum von 7 bis 16.30 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

