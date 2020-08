Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Mittelstraße

geparkter Fiat beschädigt - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein auf einem Parkplatz an der Mittelstraße in Coesfeld geparkter blauer Fiat wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die 35jährige Rosendahlerin stellte ihr Auto dort am Dienstag in der Zeit von 10.24 Uhr bis 12.10 Uhr ab und bemerkte im Anschluss die Beschädigungen.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell