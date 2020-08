Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizeiinspektion DEL/OLL/WEMA: Landkreis Oldenburg: Polizei ermittelt Tatverdächtige zu Einbrüchen in Harpstedter Schulen

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu den Einbrüchen in die Grund- und Oberschule in Harpstedt konnte die Polizei Wildeshausen aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung zwei Tatverdächtige ausfindig machen, von denen sich einer bereits in Untersuchungshaft befindet.

Zwei 23-jährige Männer wurden am Donnerstag, 20. August 2020, von Beamten der Polizei Wildeshausen vorläufig festgenommen, weil sie im Verdacht stehen, für die Einbrüche in die Schulen verantwortlich zu sein.

In diesem Zusammenhang wurde die Wohnung eines Tatverdächtigen in Harpstedt durchsucht, wobei zahlreiche elektronische Geräte aufgefunden wurden, die aus einer der Schulen in Harpstedt stammten.

Im Zuge dessen wurden die Gegenstände sichergestellt und der betroffenen Schule bereits wieder ausgehändigt.

Einer der Tatverdächtigen wurde anschließend am Donnerstag, 20. August 2020, einem Haftrichter des Amtsgerichtes Oldenburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Untersuchungshaft anordnete. Anschließend wurde der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen den anderen Tatverdächtigen lagen keine Haftgründe vor, sodass die Staatsanwaltschaft Oldenburg keine Untersuchungshaft beantragte.

Bezug zur Pressemitteilung vom 20.08.2020: "Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 18. August 2020, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 19. August 2020, 08.45 Uhr, Zutritt zu den Schulgebäuden der Grund- und der Oberschule in der Schulstraße in Harpstedt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und elektronische Geräte. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen. (951275/951282)"

