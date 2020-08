Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Nordenham, Atenser Allee 148

Am Samstag, den 22.08.2020, zwischen 12.30 und 15.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ein geparkter Pkw, VW Golf, durch einen bisher unbekannten anderen Fahrzeugführer an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle,ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. An dem beschädigten VW Golf entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 zu melden.

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Nordenham, Am Wasserturm

Am Samstag, den 22.08.2020, zwischen 10.00 und 19.25 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereines ein roter Pkw, Hyundai, durch ein vermutlich rangierendes Fahrzeuggespann beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. An dem beschädigten Hyundai entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 zu melden.

