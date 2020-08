Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Delmenhorst, Stedinger Straße, in Höhe Haus 40 Sonnabend, 23.08.2020, gegen 18:05 Uhr Ein 18-jähriger aus dem Landkreis Oldenburg wollte mit seinem Pkw BMW vom rechten Fahrbahnrand der Stedinger Straße anfahren und sogleich wenden, um in Richtung Innenstadt zu fahren. Dabei übersah er den Pkw einer 29-jährigen Delmenhorsterin, die mit ihrem VW auf der Stedinger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die 29-jährige leichtverletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 9.000,- Euro.

