Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Oberdarfelder Straße

Traktorfahrer nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Montag, 24.08.20, gegen 11.30 Uhr, ereignete, sucht die Polizei Coesfeld den Fahrer einen grünen Traktors, an dem zum Unfallzeitpunkt ein Güllefass angehängt war. Eine 18-Jährige,die zu dem Zeitpunkt für die Deutsche Post Pakete auslieferte, überquerte mit einem weißen Ford Transit von der Straße Netter kommend die Billerbecker Straße in die Straße Oberdarfeld. Zu dem Zeitpunkt befand sich der Traktor am Fahrbahnrand. Als der Traktor anfuhr stieß sein Anhänger mit dem Transit zusammen und beschädigte diesen. Der Fahrer setzte seine Fahrt über die Billerbecker Straße in Richtungs Ortskern fort, ohne die Feststellung seiner Person und die Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zum Fahrer kann gesagt werden, dass er dunkle Haare hatte. Der Fahrer des Traktors und mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

