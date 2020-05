Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Lack zerkratzt

Landkreis Wittmund (ots)

In Friedeburg wurde ein schwarzer Hyundai Tucson beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack an der rechten Fahrzeugseite und verursachte einen Schaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Der Wagen stand im Tatzeitraum, zwischen Donnerstag, 30.04.2020, 15 Uhr, und Sonntag, 03.05.2020, 15 Uhr, an der Straße Geeschering. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04465 290.

