Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Frau tot aufgefunden

Altkreis Aurich (ots)

Wiesmoor - Frau tot aufgefunden

Am Mittwochmorgen wurde bei der Polizei Wiesmoor eine ältere, demente Frau als vermisst gemeldet. Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen im Stadtgebiet ein. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Am Mittwochmittag wurde die Vermisste von einem Passanten in einem Wassergraben in Wiesmoor tot aufgefunden. Die Suchmaßnahmen wurden beendet. Es ist nach bisherigem Erkenntnisstand von einem Unglücksfall auszugehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell