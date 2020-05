Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mann bei Autounfall schwer verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Mann bei Autounfall schwer verletzt

Ein 46 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall in Norden schwer verletzt worden. Eine 31 Jahre alte Opel-Fahrerin war am Dienstag gegen 17.40 Uhr auf dem Ekeler Weg in Richtung Norden unterwegs. Als sie die B 72 überqueren wollte, übersah sie offenbar den von rechts kommenden Autofahrer und stieß an der Kreuzung mit ihm zusammen. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

