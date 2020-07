Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Mainz (ots)

Donnerstag, 09.07.2020, 16:00 Uhr

Ein 27-Jähriger befährt mit seinem Auto die Straße Am Fort Gonsenheim in Richtung Mainzer Straße. Eine 23-jährige Fahrradfahrerin kommt ihm entgegen. Als der Autofahrer an der Einmündung Am Jugendwerk nach links abbiegt, kommt es zur Kollision mit der Radfahrerin. Die 23-Jährige stürzt und wird verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstehen Sachschäden.

