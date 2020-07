Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebstahl

Mainz-Altstadt (ots)

Donnerstag, 09.07.2020, 15:45 Uhr

Am Donnerstagnachmittag entwendet ein unbekannter Täter in einem Sportgeschäft in der Mainzer Altstadt ein Paar Schuhe. Die Person sei durch das Personal zunächst aufgefordert worden einen Mundnasenschutz anzuziehen und dieser Anweisung auch nachgekommen. Kurz darauf sieht eine Mitarbeiterin, wie der Mann einen Schuhkarton mit einem darin befindlichem Sportschuhpaar im vorderen Bereich des Ladens an sich nimmt, versucht diesen unter seinem T-Shirt zu verstecken und flüchtet. Die Person konnte in der Nahbereichsfahndung nicht festgestellt werden.

Personenbeschreibung:

- männlich - Kurze Haare - 170 - 175 cm groß - schmale Statur - dunkler Teint - schwarzes T-Shirt mit floralem Muster - schwarzer Mundnasenschutz mit weißem Gummi

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

