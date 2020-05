Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahren ohne Führerschein/unter dem Einfluss von Btm, LK VR

PR Barth (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde am 09.05.2020 gegen 05:35 Uhr, ein Fahrzeugführer eines VW Touran in 18356 Glöwitz festgestellt, welcher den Kollegen durch seine Fahrweise auffiel. Der 30-jährige Fahrer wurde durch die Beamten des PR Barth gestoppt, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen.Die Kontrolle ergab, dass der 30-Jährige (Deutscher Staatsbürger) das Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis führte und außerdem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Noch während der Kontrolle flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in ein offenstehendes Gebäude und drohte, die Beamten zu verletzten. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatz gebracht, weil nicht auszuschließen war, dass der Mann bewaffnet sein könnte. Weiterhin war bekannt, dass er der Reichsbürgerszene angehört.Der Mann drohte mit massiver Gewalt in Richtung der Polizeibeamten. Gegen 06:15 Uhr gab der Tatverdächtige auf und kam freiwillig aus dem Haus.Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ein "Cuttermesser".Die Beamten verbrachten den Beschuldigten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Barth. Es wurde Anzeige wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter berauschenden Mitteln erstattet. Durch die Kriminalpolizei erfolgen die weiteren Ermittlungen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

