Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unfall mit einem schwer verletzten Autofahrer

Moers (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Geldernsche Straße / Lintforter Straße ist gestern gegen 18.00 Uhr ein 46-jähriger Mann aus Voerde schwer verletzt worden.

Ein 23-jähriger Moerser war mit einem schwarzen Golf auf der Lintforter Straße in Fahrtrichtung Neukirchen-Vluyn unterwegs. An der Kreuzung Geldernschen Straße/Lintforter Straße wollte er nach links in die Geldernsche Straße abbiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem blauen Lada eines 46-Jährigen aus Voerde. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei mussten die Geldernsche Straße und die Lintforter Straße zum Teil komplett gesperrt werden.

Der 23-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Kamp-Lintfort. Der 46-Jährige musste stationär in einem Moerser Krankenhaus behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell