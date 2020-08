Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Süringstraße

Unbekanntes Mädchen tritt gegen Auto

Coesfeld (ots)

Eigentlich wollte eine 51-jährige Osterwickerin am 27.08.2020 gegen 17.10 Uhr auf der Süringstraße in Coesfeld nur auf eine zu lange Leine eines Hundes aufmerksam machen. Zum Dank trat ihr die Begleiterin der jungen Hundehalterin jedoch gegen ihre Autotür und beschädigte diese.

Als die Autofahrerin sich auf der Süringstraße in Coesfeld befand, sah sie zwei Mädchen, die einen Hund an einer zu langen Leine führten, so dass dieser auf der Straße lief. Sie entschied sich spontan zu hupen, um die Mädchen auf diesen Umstand aufmerksam zu machen und fuhr weiter.

Kurz darauf musste sie an der Ampel am Restaurant Jägerhof anhalten. Plötzlich, und für die 51-Jährige völlig unerwartet, erschienen die beiden Mädchen links neben ihrem Auto. Eines der Mädchen warf ihr mitgeführtes Fahrrad zu Boden und trat unvermittelt mit ihrem Fuß gegen ihre Fahrertüre.

Noch völlig unter Schock fuhr die Osterwickerin zunächst weiter. Nun sucht die Polizei die beiden Mädchen, die von der Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

Die Begleiterin: - ca. 15-20 Jahre alt - 155-165cm groß - schlanke Statur - braune, schulterlange Haare und bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem hellen T-Shirt und einer Sweatjacke, die sie um ihre Hüfte gewickelt hatte.

Die Hundehalterin: - ca 15-20 Jahre alt - 155-165cm groß - schlanke Statur - auffällig: Sie trug ihre Haare zu einem bunten Zopf. Dieser war teilweise blond und teilweise rot.

Der Hund soll von hinten wie ein Cocker Spaniel ausgesehen haben. Er war braun. Von vorne hatte er aber eine platte Nase, welche Rasse es genau war, konnte die Geschädigte nicht einordnen.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

