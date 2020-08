Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, B 235/ Wilhelm-Haverkamp-Straße, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots)

Am So., 30.08.20, befuhr eine 21jährige aus Südkirchen mit ihrem Pkw gegen 15:30 Uhr die B 235 von Lüdinghausen kommend in Fahrtrichtung Bösensell.

Als sie in Senden links in die Wilhelm-Haverkamp-Straße abbiegen wollte, übersah sie den kreuzenden Pkw eines 40jährigen aus Herbern, der seinerseits die B 235 in Fahrtrichtung Lüdinghausen befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 21jährige Südkirchenerin leicht verletzt wurde.

Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Für die die Dauer der Unfallaufnahme war der betroffene Bereich gesperrt.

