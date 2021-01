Polizei Düren

POL-DN: 53jährige Merzenicherin durch Verkehrsunfall verletzt.

Am Freitag, 08.01.2021, ereignete sich um 13:30 Uhr auf der Merzenicher Straße in Düren ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. An der Kreuzung Distelrather Straße wollte ein 78jähriger Dürener die Merzenicher Straße mit seinem Pkw aus Richtung Brückenstraße in Richtung Kölner Landstraße überqueren. Dabei mißachtete er die Vorfahrt einer 53jährigen Merzenicherin, die mit ihrem Pkw auf der Merzenicher Straße stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Schätzung der Polizei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

