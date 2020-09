Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Tanne in Brand gesetzt

Neuenhaus (ots)

Am Montag gegen 17 Uhr kam es in der Uferstraße in Neuenhaus zu einem Brand einer Tanne. Die Feuerwehr Neuenhaus war mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Der Baum wurde vermutlich vorsätzlich angezündet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Insbesondere nach der Fahrerin eines silbernen VW. Sie beobachtete vermutlich, wie mehrere Jugendliche vom Brandort wegrannten. Ferner wurde der Brand wohlmöglich von einem weiteren Pkw-Fahrer gefilmt. Er stand mit seinem Auto in einer Parkbucht an der Weidenstraße. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

