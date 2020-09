Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Sicherungskasten in Brand geraten

Haselünne (ots)

Am Montagvormittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in einem Seniorenwohnheim an der Hasestraße in Haselünne gerufen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es zu einem Brand in einem Sicherungskasten in der dortigen Kantine. Das Feuer konnte durch Mitarbeiter eigenständig gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

