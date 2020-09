Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle- Seat beschädigt

Spelle (ots)

Zwischen Samstag und Montag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer im Vorbeifahren einen Seat Ibiza. Der Pkw war zur Tatzeit am Fahrbahnrand der Theodor-Heuss-Straße in Spelle geparkt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

