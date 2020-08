Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kisdorf - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Woche ist es zu einem Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort im Etzberg gekommen.

Zwischen Dienstag (11.08.2020) und Freitag (14.08.2020) war ein schwarzer VW Sharan in einer der Parkbuchten rechts des Etzberg in Richtung Götzberger Weg geparkt, so dass die linke Fahrzeugseite zur Fahrbahn wies.

Am Freitag bemerkte die Geschädigte Lackschäden auf der linken Fahrzeugseite im hinteren Bereich in einer Höhe von knapp 140 Zentimetern und erstattete gestern Strafanzeige bei der Polizeistation Henstedt-Ulzburg.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf circa 2.000 Euro belaufen.

Aufgrund der Lage des Schadens dürfte ein hohes Fahrzeug diesen verursacht haben. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Erntezeit kann ein landwirtschaftliches Fahrzeug als Verursacher nicht ausgeschlossen werden.

Ob der/die unbekannte Fahrzeugführer/in den Unfall bemerkt hat, ist Bestandteil der aktuellen Ermittlungen.

Die Unfallermittler der Polizeistation Henstedt-Ulzburg bitten um Hinweise unter 04193 9913-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell