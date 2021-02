Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten - Kennzeichendiebstahl - Mann ins Gesicht geschlagen

Vogelsbergkreis (ots)

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Grebenhain - Bereits am 25.12.2020, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrradfahrer mit seinem roten Pedelec die Hauptstraße in Grebenhain in Richtung Hartmannshain. In Höhe der Eimündung der Straße "Im Teich" wurde der Radfahrer von einem Pkw überholt. Der Fahrzeugführer dieses Wagens fuhr zu dicht an dem Radfahrer vorbei, sodass der rechte Außenspiegel des Wagens den Fahrradlenker streifte. Hierdurch verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Padelec und stürzte.

Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Laut Zeugenangeaben handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen silberfarbenen Opel Corsa, älteres Modell. Auf deses Heckscheibe soll sich ein Aufkleber mit der Aufschrift "Lufthansa" befunden haben.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Geparktes Fahrzeug beschädigt: Unfallflucht

Schotten - Am Freitagabend (29.01.), zwischen 18:45 und 19:15 Uhr, parkte eine Frau ihren roten Renault Capture auf dem Kundenparplatz eines Einkaufsmarktes in der Poststraße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie fest, dass der Wagen am linken vorderen Kotflügel und im linken Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch inzwischen ermittelt werden.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld - Von einem Anhänger stahlen Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (27.01.) und Freitagmittag (29.01.) das amtliche Kennzeichen VB-AS 1009. Dieser stand auf einem Parkplatz in der Straße "Am Ringofen".

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mann ins Gesicht geschlagen und verletzt

Romrod - Im Ortsteil Zell hielten sich am frühen Sonntagmorgen (31.01.) zwei Personen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Ludwigstraße auf. Als ein Hausbewohner die Männer gegen 4:45 Uhr bemerkte und zur Rede stellen wollte, schlugen die Täter auf den Mann ein und verletzten ihn leicht im Gesicht. Warum die Männer sich auf dem Grundstück aufhielten ist derzeit nicht bekannt.

Die beiden Tatverdächtigen sind zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und trugen schwarze Kleidung. Sie waren mit einem weißen Renault Master unterwegs.

Hinwweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

