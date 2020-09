Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland - Polizei bittet um Mithilfe nach Anrufen falscher Polizeibeamter

Emsland (ots)

In den vergangenen Tagen ist es kam es in verschiedenen emsländischen Städten und Gemeinden erneut zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte gekommen. In den meisten Fällen haben die Opfer die Betrugsmasche erkannt und das Gespräch beendet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen oder weiteren Geschädigten. Sie mögen sich bitte bei den örtlichen Dienststellen melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass sie am Telefon niemals Fragen zu Vermögenswerten stellen oder um Geldbeträge bitten würde. Geben sie in Telefonaten keinesfalls Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen sie sich nicht unter Druck setzen und beenden sie im Zweifel das Gespräch. Übergeben sie in keinem Fall Geld oder andere Vermögenswerte an unbekannte Personen. Waren sie ältere Mitmenschen vor dieser Betrugsmasche.

