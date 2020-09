Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeuge nach Raub gesucht

Lingen (ots)

Am 19. August kam es in der Lingener Innenstadt zu einem Raubüberfall. Im Einmündungsbereich Am Markt Ecke Burgstraße wurde einem 84-Jährigen gegen 11 Uhr die Handtasche von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer entrissen. Beim Versuch den Täter zu verfolgen stürzte der Mann und verletzte sich. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte den Fahrradfahrer und konnte die Tasche wiedererlangen. Der Zeuge, der die Handtasche zurückbringen konnte, wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

