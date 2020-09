Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Daimler beschädigt

Salzbergen (ots)

Sowohl am 11. als auch am 17. September wurde ein grauer Daimler in Salzbergen beschädigt. Das Auto war am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße in Richtung Ortskern geparkt und wurde jeweils von unbekannten Fahrzeugführern touchiert. In beiden Fällen entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

