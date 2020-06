Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven (ots)

Auf einem Parkplatz eines Elektronikmarktes an der Straße Am Landabsatz stahlen am Mittwoch (17. Juni), zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr, Unbekannte eine Handtasche aus einem Pkw. Die Bestohlene hatte ihre Handtasche kurz im Fußraum der Beifahrerseite abgestellt, um ihre Kinder anzuschnallen. Diese kurze Zeit nutzten die Täter um die Tasche, mitsamt Bargeld sowie Ausweispapieren, aus dem Fußraum zu nehmen und unerkannt zu entkommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit diesem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Hückelhoven, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

