Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Pedelecfahrer verletzt.

Lippe (ots)

Am gestrigen Montagmittag wurde ein 58-jähriger Pedelecfahrer aus dem Extertal bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Rintelnsche Trift / Hopfenkampweg in Bösingfeld leicht verletzt. Gegen 13.00 Uhr war eine 49-jährige Golf-Fahrerin aus dem Extertal auf der Rintelnschen Trift in Richtung Trotzenburg unterwegs, als sie verkehrsbedingt auf die gegenüberliegende Fahrbahn ausweichen musste. Der entgegenkommende Pedelecfahrer erkannte die Situation zu spät, bremste stark und kollidierte mit zwei Pkws, die am rechten Fahrbahnrand parkten. Diese wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Ein Rettungssanitäter versorgte den verletzten Extertaler direkt am Unfallort. Zur Schadenshöhe können noch keine genauen Angaben gemacht werden.

