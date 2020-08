Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Langenholzhausen. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen kam es am Humkenberg in Langenholzhausen zu einem Verkehrsunfall durch einen Lkw-Fahrer. Dieser beschädigte mit seinem weißen Lkw mit Anhänger gegen 7.15 Uhr beim Rangieren in einem Kreisverkehr einen Stromverteilerkasten, der sich auf der Mittelinsel befand. Ein Zeuge sprach den Lkw-Fahrer auf die Beschädigung an, dieser entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Höhe des Schadens beträgt rund 1000 Euro. Der unbekannte Täter ist männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, hat blonde Haare und trug zur Tatzeit einen kurzen Bart, eine Brille und ein Cap. Weitere Zeugen werden gebeten Ihre Hinweise zur Tat bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen zu richten, Rufnummer 05222 98180.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Nina Ehm

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell