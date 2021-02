Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Exhibitionist auf Fahrrad unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit Freitagmorgen gegen einen unbekannten Exhibitionisten, der im Bereich eines Feldwegs auf Höhe des Umspannwerks Hoheneck aufgetreten ist. Gegen 08.00 Uhr befanden sich zwei 22 Jahre alte Frauen zu Fuß auf dem Weg von der S-Bahnhaltestelle "Favoritepark" in Richtung des Umspannwerks. Hierzu waren sie zunächst auf dem Östlichen Parkweg und anschließend auf dem asphaltierten Feldweg entlang der Bahngleise unterwegs. Nachdem sie den Favoritepark passiert hatten, fiel ihnen ein Mann auf einem Fahrrad auf, der jedoch wieder verschwand. Als sie sich oberhalb des Umspannwerks befanden und nach rechts in Richtung des Tierheims Ludwigsburg abbiegen wollten, stellten sie fest, dass derselbe Mann hinter ihnen herfuhr. Er hielt an, blieb allerdings auf dem Sattel seines Mountainbikes sitzen. Nun sahen die Frauen, dass die Hose des Mannes offen war. Hierbei onanierte er und sein Geschlechtsteil war für seine beiden Opfer sichtbar. Als die Frauen ihn ansprachen, fuhr er in Richtung des Favoriteparks davon. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach dem Täter. Sie konnten jedoch keinen Verdächtigen mehr antreffen. Der Unbekannte dürfte zwischen Anfang 20 und Mitte 30 Jahre alt sein. Er hat kurze, braune Haare und dürfte zwischen 170 und 180 cm groß sein. Der Täte trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißen Bändeln und hatte einen schwarzen Loop-Schal umgelegt bzw. über Mund und Nase gezogen hatte. Außerdem hatte er eine Brille auf. Beim Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube mit grünen Achsen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 zu melden.

