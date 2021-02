Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Beim Cannabiskonsum in aufgebrochener Gartenlaube überrascht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag beobachtete ein Zeuge gegen 23:30 Uhr zwei Personen mit Taschenlampen in den Schrebergärten in der Maichinger Straße in Sindelfingen. Als die verständigten Polizeibeamten vor Ort nachsahen, flüchteten drei Personen aus dem Bereich einer der Gartenhütten. Nachdem die Beamten bei der Gartenhütte starken Cannabisgeruch wahrnahmen, konnten sie bei einer Überprüfung der Hütte noch etwas Cannabis und Betäubungsmittelutensilien auffinden. An der Gartenlaube selbst fanden sich Aufbruchsspuren. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 697 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell