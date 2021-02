Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB8/ Stuttgart: Polizei sucht Zeugen und Mercedes-Fahrer zu Vorfall auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt aufgrund eines Vorfalls am Donnerstag zwischen 14:10 Uhr und 14:25 Uhr wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf der Bundesautobahn 8 (BAB8) zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung Karlsruhe. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach waren eine 36-jährige BMW-Lenkerin und ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer mit Balinger Kennzeichen (BL) im dichten und stauenden Verkehr auf der Autobahn unterwegs. Nach einem Fahrstreifenwechsel der Frau soll der Mercedes-Fahrer rechts parallel zu ihr aufgefahren sein und gehupt haben. Als beide verkehrsbedingt am Stauende anhalten mussten, habe der Mann sie bei geöffnetem Fahrerfenster angeschrien, mehrfach beleidigt und auch auf ihr Fahrzeug gespuckt. Der Unbekannte sei zunächst parallel zu der 36-Jährigen geblieben, hätte dann aber unvermittelt beschleunigt und sich quer über zwei Fahrspuren vor den BMW gestellt. Die Frau habe zur Vermeidung eines Unfalles eine Vollbremsung bis zum Stillstand ausführen müssen. Der Unbekannte sei erst weitergefahren, nachdem er die Frau und ihr Fahrzeug fotografiert hatte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel. 0711 6869 0 mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell