Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Vorfahrt missachtet

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 13.35 Uhr wollte eine 73 Jahre alte Mercedes-Lenkerin von der Straße "Im Erlengrund" auf die Landesstraße 1110 nach links in Richtung Bissingen einfahren. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 51-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten musste die L 1110 halbseitig gesperrt und der Verkehr geregelt werden. Zudem wurde die Straßenmeisterei alarmiert. Schlussendlich wurde die Fahrbahn mit einer Kehrmaschine gereinigt und die halbseitige Sperrung nach Abschluss sämtlicher Maßnahmen gegen 15.20 Uhr aufgehoben.

