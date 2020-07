Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto vermutlich durch Lkw beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich ist zwischen Dienstag und Donnerstag in der Kanalstraße ein Lkw gegen ein parkendes Auto gestoßen. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise.

Am Dienstagabend parkte die 39-jährige Fahrzeughalterin ihren Wagen am Straßenrand. Am Donnerstagmorgen musste sie feststellen, dass ihr Auto - ein grauer Ford Kuga - beschädigt war. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 3.000 Euro und vermutet, dass ein Lastwagen den Unfall verursacht haben könnte. Spuren am Auto deuten darauf hin. Ein Zeuge erinnerte sich, dass am Donnerstagmorgen ein Lkw durch die Straße fuhr. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wem ist zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen ein Lastwagen in der Kanalstraße aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell