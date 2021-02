Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand eines Verkaufscontainers

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr gingen bei der Rettungsleitstelle Böblingen mehrere Notrufe ein, denen zufolge es bei einem Autohandel in der Neckarstraße brannte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort standen die gemeinsamen Verkaufsräumlichkeiten zweier dort ansässiger Autohändler bereits in Vollbrand. Eine direkt an die Brandörtlichkeit angrenzende Arztpraxis musste vorsorglich evakuiert werden. Ursächlich für den Brand war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt eines Elektrogerätes. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 100.000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Neckarstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten, die bis etwa 23:00 Uhr andauerten, voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 41 Wehrleute und der Rettungsdienst mit 20 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz. Vom Polizeirevier Sindelfingen waren drei Streifenwagenbesatzungen eingesetzt.

