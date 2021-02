Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unbekannter zerkratzt mehrere Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 17.00 Uhr und Donnerstag 06.30 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in Ehingen sein Unwesen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Unbekannte zunächst in der Schönbuchstraße und zerkratzte dort das Fahrzeugheck eines BMW, der auf einem Privatparkplatz abgestellt war. Danach lief der Täter offenbar weiter in die angrenzende Donaustraße. Auch hier machte er sich an drei geparkten Autos zu schaffen. An einem Mazda, einem Mercedes und einem Ford, die allesamt am Fahrbahnrand standen, zerkratzte der Vandale jeweils die Fahrerseite. Der angerichtete Sachschaden wird derzeit auf etwa 11.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034 27045-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell