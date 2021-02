Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unterjettingen: Smart mit Hakenkreuz zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

zerkratzt In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein in der Buchenstraße in Unterjettingen abgestellter Smart beschädigt. Der bislang unbekannte Täter "kratzte" zwei Runen und ein Hakenkreuz in den Lack. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Böblingen, Tel. 0800 1100225, bittet um Hinweise.

